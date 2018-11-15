15 Kasım 2018, 18:08

Traktörden Düşen 69 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Traktörden Düşen 69 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde eşi ile odun toplamaya gitmek için bindiği traktörden düşen 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde eşi ile odun toplamaya gitmek için bindiği traktörden düşen 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Merkez Erikli Mahallesi Pınarönü Belen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 69 yaşındaki Ayşe Battal isimli kadın, eşi Ahmet Battal ile traktörle ormandan odun toplamaya gitti. Ayşe Battal, eşi Ahmet Battal idaresindeki 41 N 7066 plakalı traktörün arkasından düştü.

Düşmenin etkisi ile ağır yaralanan Ayşe Battal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Battal'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ Merkez,Kandıra,Kocaeli
15 Kasım 2018 Perşembe 18:08



YORUMLAR