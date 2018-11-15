Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde eşi ile odun toplamaya gitmek için bindiği traktörden düşen 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Merkez Erikli
Mahallesi Pınarönü Belen
mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 69 yaşındaki Ayşe Battal isimli kadın, eşi Ahmet Battal
ile traktörle ormandan odun toplamaya gitti. Ayşe Battal, eşi Ahmet Battal idaresindeki 41 N 7066 plakalı traktörün arkasından düştü.
Düşmenin etkisi ile ağır yaralanan Ayşe Battal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Battal'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Merkez,Kandıra,Kocaeli
15 Kasım 2018 Perşembe 18:08