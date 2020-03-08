Traktörden düşen çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
08.03.2020 14:07
Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emrah Çakmak idaresindeki 68 HE 473 plakalı traktörde bulunan Paşa Çakmak (2), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Çakmak, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Siverek Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Emrah Çakmak idaresindeki 68 HE 473 plakalı traktörde bulunan Paşa Çakmak (2), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Çakmak, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Siverek Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Traktörden düşen çocuk öldü
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı