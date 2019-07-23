Haberler» 3. Sayfa» Haber

Traktörden düşen kadın ağır yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyünde traktörden düşen A.B. isimli 44 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

23.07.2019 13:27 Traktörden düşen kadın ağır yaralandı
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyünde traktörden düşen A.B. isimli 44 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyünde meydana geldi. Tarlaya gitmekte olan plakası ve sürücüsü belirlenmeyen traktörün römorkunda yolculuk eden kadın, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan A.B., olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:06   Çanakkale'de başından ve göğsünden vurulmuş erkek cesedi bulundu
15:06   Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı
15:00   Göçmenlerin umuda yolculukları yarım kaldı
14:59   İnegöl'de 90 kök kenevir ele geçirildi
14:55   Sahte içkiye jandarma darbesi
14:51   Ardahan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
14:41   Polisten kumar oynatan kahvehaneye baskın