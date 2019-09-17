Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde traktörden düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsal Lütfiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Osman F. idaresindeki 16 TA 438 plakalı traktör seyir halindeyken, araç içerisinde bulunan Huriye
F. (57) dengesini kaybederek düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Huriye F'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Eşinin ölümüyle sinir krizi geçiren Osman F. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Huriye F'nin cenazesi ise morga kaldırıldı.