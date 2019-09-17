Haberler » Güncel » Haber

Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörden düşen kadın hayatını kaybetti.

17.09.2019 10:12Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörden düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsal Lütfiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Osman F. idaresindeki 16 TA 438 plakalı traktör seyir halindeyken, araç içerisinde bulunan Huriye F. (57) dengesini kaybederek düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Huriye F'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Eşinin ölümüyle sinir krizi geçiren Osman F. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Huriye F'nin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Huriye, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12 TÜRKAV Kadirli Şube Başkanlığında görev değişimi
13:12 107 yaşındaki Vakkas dede uzun yaşamın sırrını anlattı
13:12 İBB'de işten çıkarmalar
13:12 Muş Belediyesi'nin asfalt çalışması sürüyor
13:12 Oğlu terör saldırısında ölen babadan Diyarbakır annelerine ziyaret
13:12 Diyarbakır tutuklanan kulp belediye başkanı, görevden alındı-arşiv
13:12 Kocaeli 'palu ailesi' davasının 3'üncü duruşması