28.06.2019 14:27
Haberler » Güncel » Haber

Traktörden düşen kadın öldü

Traktörden düşen kadın öldü

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde traktörden düşen Döndü Keskin (65), hayatını kaybetti.

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde traktörden düşen Döndü Keskin (65), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede çalışan Döndü Keskin, işi bittikten sonra evine gitmek için yola çıktı. Bu sırada komşusuna rastlayan Keskin, Recep Ö.'nün traktörüne bindi. Traktör hareket halindeyken çamurluk bölümünün kırılmasıyla yere düşen Keskin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Yapılan tüm müdehalelere rağmen Döndü Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi olan Keskin'in 10 yıl önce eşini kanserden kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bursa
Kaynak: DHA
Büyükorhan , Bursa , Keskin , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:57 Manavgat'ta binler 'Duman'la buluştu
14:56 Yaralı halde bulunan 138 yaban hayvanından 70'i doğaya geri döndü
14:55 AĞRI- İDLİP HAVA SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ ADEM TUNÇ İÇİN TÖREN
14:55 İSTANBUL- BİNALİ YILDIRIM CUMA NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI
14:55 Türkmenistan'da doğal gazdan benzin üretilen tesisin açılışı yapıldı - AŞKABAT
14:54 DHA DIŞ- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Pekin'de Türkiye Paneli düzenledi
14:54 Siirt'te Tuğgeneral Koçum'dan Vali Atik'e ziyaret