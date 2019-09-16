Haberler » Güncel » Haber

Traktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldü

Traktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldüBursa'nın İnegöl ilçesinde eşi Osman Fidan'ın (66) kullandığı traktörden düşerek, aracın altında kalan Huriye Fidan (63) hayatını kaybetti.

16.09.2019 23:05
Traktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşi Osman Fidan'ın (66) kullandığı traktörden düşerek, aracın altında kalan Huriye Fidan (63) hayatını kaybetti.
Kaza, İnegöl ilçesi Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Huriye ve Osman Fidan çifti, ormanlık alanda odun toplamak üzere traktörle yola çıktı. Osman Fidan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, bayır aşağı inerken bir anda kontrolden çıktı. Traktörün yan kısmında oturan Huriye Fidan, sarsıntı sırasında dengesini kaybedip yere düştü. Kontrolden çıkan traktör, Huriye Fidan'ın üzerinden geçerken, Osman Fidan ise sarsıntının etkisiyle araçtan savruldu.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Osman Fidan ise yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Talihsiz kadının cesedi, İnegöl Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Traktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldü

İnegöl, Huriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02 Ruhani Ankara'dan ayrıldı
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2019
00:01 Ankara ruhani, suriye zirvesinin ardından türkiye'den ayrıldı
00:00 Hasan Çavuşoğlu: "Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yenmek kolay değil"
23:58 Ankara putin, suriye zirvesinin ardından türkiye'den ayrıldı
23:55 Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi
23:54 Hindistan'da dil tartışması sürüyor