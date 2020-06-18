Traktöre çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde traktöre çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Traktöre çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
18.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:11
Samsun'un Bafra ilçesinde traktöre çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erbülfezl Elçibey Caddesi'nden Muratoğlu Sokağa dönüş yapan Efe E. idaresindeki 55 JS 193 plakalı motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen Necdet G.'nin kullandığı plakasız traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerinden özel bir otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Elçibey Caddesi, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haber

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