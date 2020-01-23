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Traktöre çarpan spor otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, traktöre çarpan spor otomobil hurdaya döndü, sürücüsünün burnu bile kanamadı.

23.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:58Traktöre çarpan spor otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

MUĞLA'nın ilçesinde, traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücüsünün burnu bile kanamadı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Milas- Yatağan karayolu Bencik Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'da mimarlık yapan Süreyya Saruhan yönetimindeki 34 TY 6074 plakalı otomobil, iddiaya göre Milas- Yatağan karayolu Bencik Kavşağı'nda aniden yola çıkan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktöre çarptı. Kazada, hurdaya dönen spor otomobilin sürücüsünün burnu bile kanamadı. Çevredekiler ise hurdaya dönen otomobilden çıkan sürücünün yara almaması karşısında şaşkınlık yaşadı. Kaza nedeniyle Milas- Yatağan karayolu trafiği yaklaşık yarım saat tek şeritten verildi. Aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.



Yatağan, Milas, Güncel

Kaynak: DHA

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