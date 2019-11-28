Haberler » Güncel » Traktörle bahçe duvarı arasında sıkışan Afgan genç öldü - Haber

Traktörle bahçe duvarı arasında sıkışan Afgan genç öldü

KIRŞEHİR'de, Afganistan uyruklu Nour Agha (21), çalıştırdıktan sonra inmesiyle hareketlenen traktör ile bahçe duvarı arasında sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

28.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:36Traktörle bahçe duvarı arasında sıkışan Afgan genç öldü

KIRŞEHİR'de, uyruklu Nour Agha (21), çalıştırdıktan sonra inmesiyle hareketlenen traktör ile bahçe duvarı arasında sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Sıdıklıküçükboğaz köyünde meydana geldi. Afgan Nour Agha, tarlaya gitmek için kendisine ait olan traktöre bindi. Aracı çalıştıran Agha, bu sırada yola düşen dirgeni (demirden çatallı tarım aracı) almak için traktörden indi. Bu sırada Agha, geri doğru hareketlenen traktör ile bahçe duvarı arasında sıkıştı. Kazayı gören köy sakinleri, Agha'yı sıkıştığı yerden çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Agha'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nour Agha'nın cansız bedeni, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Afganistan, Kırşehir, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:54 Arnavutluk'taki depremden yaralı kurtulan Türk vatandaşı ameliyat edildi
14:54 GRAFİKLİ "Garip akımının son temsilcisi: Melih Cevdet Anday"
14:49 Başkan Dağtekin, kitap günlerini ziyaret etti
14:49 Kişisel verilerin korunmasına ilişkin güncel gelişmeler masaya yatırıldı
14:49 Uluslararası Belediye Forumu 2019 sona erdi
14:34 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin yeni alışkanlıklarına tepki gösterdi
14:23 Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu
13:56 Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Rum ve Yunanların Doğu Akdeniz oyunu bozulacak
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:45 Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 14:55:08