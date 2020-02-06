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Traktörle çayda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesi bulunan Demirci Çayı'nda traktör üzerinde mahsur kalan 2 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

06.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:56Traktörle çayda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı
Manisa'nın ilçesi bulunan Çayı'nda traktör üzerinde mahsur kalan 2 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Olay Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aşırı yağış sebebiyle su seviyesinin yükseldiği Demirci Çayı'ndan traktörle geçmeye çalışan traktör sürücüsü, yanındaki yolcusuyla birlikte akıntılı suda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Amirliği ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan traktöre ulaşan itfaiye ekipleri, iş makinesi ve karada bulunan traktörlere bağladıkları halatlarla mahsur kalan traktörü kıyıya çekerek, vatandaşları ve traktörü kurtardı. Kurtarma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MANİSA

Köprübaşı, Demirci, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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