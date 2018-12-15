Traktörle Elektrik Direğine Çarpan Sürücü Akıma Kapılarak Öldü

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde çarptığı elektrik direğinden kopan telin römorka teması sonucu akıma kapılan sürücü hayatını kaybetti.
Elbistan Şeker Fabrikasından yüklediği pancar küspesini 46 EG 795 plakalı traktörüyle evine götüren Sefa Ünal (19), Esentepe Mahallesi
Çilingir Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kopan elektrik telinin römorka temas etmesi sonucu Ünal akıma kapıldı.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kahramanmaraş,Elbistan
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:57