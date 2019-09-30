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Traktörle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

30.09.2019 17:31
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Yakup Karaman idaresindeki 02 HK 920 plakalı traktör, Kahta Siverek kara yolunun Narince köyü yakınlarında Aydın Demir'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Römorkun altında kalan sürücü Demir, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 yaşındaki Murat Demir (3) Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ağır olan sürücü Demir, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Traktörle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Aydın Demir, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: AA

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