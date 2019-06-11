Traktörle ot biçerken can verdi

Sinop
'ta traktörün tamburlu ot biçme makinesine sıkışan 54 yaşındaki Yaşar Karahan
, hayatını kaybetti.
Olay, Sinop'un Erfelek
ilçesine bağlı Balıfakı köyünde meydana geldi. Balıfakı köyünde ikamet eden Yaşar Karahan, bahçesinde tamburlu ot biçme makinesiyle çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle araca sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Karahan'ın cansız bedeni Erfelek Atatürk Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. - SİNOP
Kaynak: İHA
Erfelek
, Yaşar Karahan
, Sinop
, 3. Sayfa