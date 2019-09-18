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Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, traktörle otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

18.09.2019 15:55Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, traktörle otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Boyacı (19) yönetimindeki 43 LP 949 plakalı otomobille, Ufuk Salar (58) yönetimindeki 45 RP 880 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı. Yaralılar ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ufuk Salar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma, kazaya ilgili soruşturma başlattı.



Alaşehir, Salihli, Salar, Güncel

Kaynak: DHA

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