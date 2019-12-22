Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesinde komşusunun tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Muzkent Mahallesi'nde komşusuna at eğimli tarlayı süren Süleyman Küçüktuncer (52), devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin yardıma koştuğu 3 çocuk babası Küçüktuncer olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçüktuncer'in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA