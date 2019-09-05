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Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

05.09.2019 20:53 Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2 Eylül'de meydana gelen olayda, Mehmet A. kullandığı traktörü çalışır vaziyette bırakarak ot biçme aletini almaya gitti. Henüz bilinmeyen bir sebepten hareket eden traktör 3 yaşındaki Yusuf A.'nın üzerinden geçip dereye uçtu. Ağır yaralanan Yusuf A., 112 Acil Sağlık ekiplerinde Bilecik Devlet Hastanesine sonrada Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Yusuf A., 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Yusuf'un cenazesi Sarıdayı köyünde yarın Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Sarıdayı köyünde defnedilecek. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Eylül, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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