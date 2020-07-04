Traktörün altında kalan çocuk kurtarılamadı

Siirt'te traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Traktörün altında kalan çocuk kurtarılamadı
04.07.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:33
Siirt'te traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen traktör sürücüsü Halil Atınç, geri manevra yaptığı sırada traktörün arkasında duran yeğeni A. Atınç'ı fark etmemesi sonucu meydana gelen kazada 3 yaşındaki çocuk traktörün altında kaldı. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Atınç'ın yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirlendi. Atınç'ın cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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