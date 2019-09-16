Haberler » 3. Sayfa » Haber

Traktörün altında kalan kadın öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen yaşlı kadın, lastiğin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

16.09.2019 21:55Traktörün altında kalan kadın öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen yaşlı kadın, lastiğin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, kırsal Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Osman F. idaresindeki 16 TA 438 plakalı traktörde seyreden Huriye F. (57) isimli yaşlı kadın, bir anlık dalgınlık sonucu traktörden düşerek lastiğin altında kaldı. Kaza sonucu talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

Kaza sonrasında kırsal mahalleye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eşinin ölüm anına tanıklık eden Osman F., sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:34 Kız kardeşinin arkadaşını öldürdü
23:32 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
23:16 Başkent'te 3 köpek zehirlenip su kanalına atıldı
22:52 Kütahya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
21:55 Traktörün altında kalan kadın öldü
21:38 Adana'da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
21:09 Karaman'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaralandı