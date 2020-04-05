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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Adana'da traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

05.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:22
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Adana 'da traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçük Çıldırım Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Uçkan (45) nar bahçesindeki çalıları traktörüyle toplamaya başladı. Bir süre çalıları toplayıp bahçe kenarında biriktiren Uçkan, saat 14.00 sıralarında geri manevra yaptığı sırada traktörün takla atıp ters düşmesi sonucu altında kaldı. Çevrede traktörün devrildiğini gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Uçkan'ın feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken traktörün altından çıkartılan cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyhan, Adana, 3. Sayfa
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