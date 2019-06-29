29.06.2019 01:07
Haberler » Güncel » Haber

Traktörün altında kalan sürücü kurtarıldı

Traktörün altında kalan sürücü kurtarıldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan ve yaralanan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük 'ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan ve yaralanan sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İlçe merkezinden Soğucak köyüne giden Salim Taç (17) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, köyün yakınlarındaki ormanlık alanda devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. Köylülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak itfaiye, AFAD , UMKE ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Sürücü, sıkıştığı yerden iş makinesi yardımıyla yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonunda çıkartılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Soğucak , Eflani , Karabük , Güncel

Son Dakika Haberleri
01:23 Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
01:12 Charlottesville saldırganı ömür boyu hapse mahkum oldu
01:11 VAN Akdamar Adası'nda çok dilde konser
01:10 Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi
01:09 Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
01:09 Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
01:09 Aracın çarptığı genç kadın hayatını kaybetti