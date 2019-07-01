01.07.2019 20:34
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Traktörün altında kalan sürücü öldü

Traktörün altında kalan sürücü öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Sakarya 'nın Geyve ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Özsöz (70), Bağcaz Mahallesi Soğukçeşme mevkisinde 54 LF 676 plakalı traktörle tarlasını sürürken arazide bulunan ayva ağacının dalına kafasının çarpması sonucu traktörden düştü.
Sürücünün yere düşmesiyle kullandığı traktörün sağ arka tekerleği Özsöz'ün üzerinden geçti.
Özsöz, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Özsöz, yoğun bakım servisinde 2 gün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Sakarya , Geyve , Güncel

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