01.07.2019 20:11
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Traktörün altında kalan yaşlı adam 2 gün sonra hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan yaşlı adam 2 gün sonra hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kullandığı traktörün altında kalarak yaralanan 70 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Sakarya 'nın Geyve ilçesinde kullandığı traktörün altında kalarak yaralanan 70 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 2 gün önce saat 9.30 sıralarında Geyve Bağcaz Mahallesi Soğukçeşme mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Mehmet Özsöz 54 LF 676 plakalı traktörü ile kendi arazisini sürmeye gitti. Traktörü ile tarlasını sürdüğü esnada arazide bulunan ayva ağacının dalına kafasını çarpan ve dengesini kaybeden Özsöz traktörden yere düştü. O esnada traktörün sağ arka lastiği altında kalan sürücü yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Özsöz Geyve Devlet Hastanesine kaldırılmış buradan da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. 2 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya , Geyve , 3. Sayfa

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