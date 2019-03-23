Mucize Kurtuluş! Traktörün Altından 36 Saat Sonra Kurtarıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde akşam saatlerinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi, 36 saat sonra kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

EVİNE GELİRKEN TRAKTÖRÜ DEVRİLDİ

Kaza Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Sabah tarlasını sürmek için evden ayrılan 44 yaşındaki B.Ö akşam saatlerine evine gelirken traktörü devrildi.

36 SAAT SONRA KURTARILDI

Devrilen traktörün altında kalan B.Ö kazadan 36 saat sonra jandarma tarafından bulundu. 112 ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden fotoğraflar;

Kaynak: İHA