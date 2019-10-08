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Traktörün arkasındaki tarım aletine çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

08.10.2019 21:20Traktörün arkasındaki tarım aletine çarpan kamyonet devrildi: 3 yaralı
Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Osman Almalı yönetimindeki 06 BR 5233 plakalı kapalı kasa kamyonet, Çankırı-Ankara kara yolu Karaşeyh köyü mevkisinde, Mustafa Güneş idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörün arkasına takılı tarım aletine çarparak, şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Almalı ile minibüste bulunan Ayşe Almalı ve traktörde yolcu olarak bulunan Ahmet Kibar yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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