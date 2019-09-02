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Traktörün çarptığı çocuk öldü

ADIYAMAN Samsat ilçesinde evinin önünde oynarken traktörün çarptığı 3 yaşındaki Ahmet Kuşçu öldü.

02.09.2019 20:59 Traktörün çarptığı çocuk öldü
ADIYAMAN Samsat ilçesinde evinin önünde oynarken traktörün çarptığı 3 yaşındaki Ahmet Kuşçu öldü.
Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde meydana geldi. Sürücü ve plakası öğrenilemeyen traktör, evinin önünde oynayan Ahmet Kuşçuya çarptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Kuşçu'yu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Ahmet Kuşçu doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Samsat, Güncel

Kaynak: DHA

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