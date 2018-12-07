Traktörün Çarptığı İşitme Engelli Öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale
ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen işitme engelli Hüseyin Varol (58), traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, kırsal Uzunpınar
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çiftçi Alpay Malçok'un kullandığı 20 BM
695 plakalı traktör, yolun karşısına geçmeye çalışan işitme engelli Hüseyin Varol'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, traktörün altında kalan, evli ve 4 çocuk babası Varol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma
ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Varol'un cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü Alpay Malçok'un ifadesine başvuran jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
Jandarma,Pamukkale,Denizli
07 Aralık 2018 Cuma 13:59