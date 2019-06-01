Traktörün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesinde traktörün çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sürmeli köyünde ikamet eden 92 yaşındaki Şadiye Adıyaman
'a bayram alışverişi yapmak için geldiği Mudurnu'da yolun karşısına geçmek istediği esnada Rıdvan B'nin kullandığı 14 AV 806 plakalı traktör çarparak üzerinden geçti.
Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Adıyaman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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