Traktörün Römorkuna Bağlanıp İple Sürüklenen Eşek Barınağa Teslim Edildi

Traktörün römorkuna bağlanıp iple sürüklenen eşek barınağa teslim edildiKötü muameleye maruz kalan eşeği jandarma buldu
MANİSA - Manisa
'nın Turgutlu
ilçesine bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeği ve eşeğe kötü muamele yapanlar jandarma tarafından tespit edilerek işlem yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Turgutlu ilçesi Kısmalı mevkinde bir traktörün römorkuna iple bağlanarak götürülen eşeğin görüntüleri büyük tepki çekti. Görüntülerin yayınlanmasıyla birlikte harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma
ekipler yürüttükleri kapsamlı çalışmalar sonrası eşeği ve eşeğe kötü muamele yapanları tespit etti. Eşeği şahıslardan alan jandarma ekipleri Turgutlu Belediyesi
barınağının yetkililerine teslim etti. Eşeğe kötü muamele yapan R.K. ve M.A. isimli şahıslar hakkında 5199 sayılı hayvan hakları kanunu gereğince cezai işlem uygulanmak üzere Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar
4. Bölge Müdürlüğüne gönderildi.
Manisa, Jandarma, Turgutlu, 3. Sayfa
Kaynak: İHA