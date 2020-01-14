Haberler » 3. Sayfa » Traktörün uydu sistemini çalan iki çocuk zanlı tutuklandı - Haberler

Traktörün uydu sistemini çalan iki çocuk zanlı tutuklandı

Adana'da çiftçilerin sulama motorları ile bir traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.

14.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:17Traktörün uydu sistemini çalan iki çocuk zanlı tutuklandı
'da çiftçilerin sulama motorları ile bir traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 çiftçi aynı günde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine başvurarak su motorları ile traktörün uydu destekli otomatik dümenleme sistemi ile sprial makinesi, malzeme takım sandığı, kaynak makinesi, spiral, matkap ve mazotunun çalındığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen hırsızlık dedektifleri zanlıları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını yaşları 18'den küçük olan M.K. ve E.C.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis zanlıları evlerine baskın yaparak yakaladı. Polis zanlılarla yapılan görüşmede çaldıkları malzemeleri sattıklarını öğrenerek satılan yerlerden tek tek malzemeleri alıp sahiplerine teslim etti.

Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Traktörün otomatik dümenleme sistemi

Traktörün kendi kendine gitme sistem GPS sinyali ile çalışarak şoförün direksiyon kullanmasını elimine eden bir mekanizma. Traktördeki şoförün normal şartlar altında hem traktörü sürmekle meşgul, hem de traktöre takılı bulunan ekipmanı kontrol etmekle meşgul iken, bu sistem traktörün kumandasını kendisi gerçekleştiriyor. Araçlarda kullanılan navigasyon sisteminin farklı bir versiyonu. Araçlardaki navigasyon sistemi sürücüye sadece yol gösterirken, bu sistem ayrıca dümenleme işlemini de gerçekleştiriyor. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:38  Ukrayna'ya girişte sorun yaşayan Türklerin sayısı arttı, Büyükelçilik devrede - Haberler
11:38  Kiev'de sıcak su borusu patladı, AVM'yi su bastı - Haberler
11:38  İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı - Haberler
11:38  Melbourne kentinin hava kalitesi 'en kötü' seviyede - Haberler
11:35  Kadın kartel lideri "La Catrina" polisle girdiği çatışmada öldü - Haberler
11:05  13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu - Haberler
10:53  Devlet Bahçeli 6 ay sonra grup toplantısı düzenledi - Haberler
10:48  Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi - Haberler
10:45  Son dakika: İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu - Haberler
10:42  Evine gizlice girdiği kız arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü - Haberler
14.01.2020 11:44:56