TRAKTÖRÜYLE BARAJA UÇTU (2)

Ömerli
'de traktörüyle baraja düşen kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre İstanbul
Orman Bölge Müdürlüğü'nde ekiplerinin ormanda çalışma yürüttüğü sırada bir traktör yamaçtan aşağı kaymaya başladı. Ömerli Yeşil Vadi Mevkii'nde meydana gelen olayda, traktör Ömerli barajına düştü. Traktör suya gömülürken, sürücü Barış Er (25) kayboldu. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler Barış Er'in cansız bedenine ulaştı. Öte yandan Barış Er'in daha önce traktör üzerinde odun toplarken görüntüleri ortaya çıktı. Barış Er, traktörün önünde ayakta durarak odunları götürüyor.
Görüntü dökümü:
--------------
-Olay yerinden görüntüler
-Çalışmalar
-Cesedin çıkarılması
-Er'in traktöründen görüntüsü
-Er'in fotoğrafı
- İstanbul
İstanbul
, Ömerli
, Güncel
Kaynak: DHA