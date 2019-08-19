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Traktörüyle kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Kastamonu'da 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.

19.08.2019 19:58 Traktörüyle kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
Kastamonu'da 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Azdavay ilçesine bağlı Çamlıbük köyünde ailesiyle yaşayan 45 yaşındaki Halil Akbaş, 16 Ağustos cuma günü traktörüyle evinden ayrıldı.
Son kez ilçede görülen Akbaş'tan bir daha haber alınamaması nedeniyle ailesi ilgili kurumlara başvurdu.
Bunun üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından Akbaş'ı arama çalışması başlatıldı.
Azdavay, Pınarbaşı ve Ağlı ilçelerinin çevresinde yapılan aramalarda, arazinin dağlık olması nedeniyle UMKE ve AFAD tarafından drone kullanılıyor.

Kastamonu, Azdavay, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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