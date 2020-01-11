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Trakya Birlik Genel Kurulu yapıldı

Trakya Birlik, 2018/2019 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

11.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:04Trakya Birlik Genel Kurulu yapıldı
Trakya Birlik, 2018/2019 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Mimar Sinan Kapalı Salonu'nda yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Birlilk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, 2018/2019 iş yılının başarılı geçtiğini belirterek, "2018/2019 iş yılı harman döneminde yüzde 40 randımanlı yağlık Ayçiçek tohumu için 2 milyon 320 bin TL/TON fiyat üzerinden yaklaşık 277 bin ton yağlık Ayçiçek tohumu mübayaasında bulunarak ortaklarımıza yaklaşık 685 milyon TL ürün ödemesi gerçekleştirilmiş tam zamanında açıklanan fiyat sayesinde bakanlığımızın da desteğiyle gümrük vergilerinin sıfırlanması yönündeki taleplerin önüne geçilmiş ve çiftçimizin cebine ton başına 200-250 tutarında ilave bir gelirin girmesi sağlanmıştır. Kullandırılan kredi toplamda 503 milyon TL'ye ulaşarak kurum tarihinin en yüksek kredi istihsalinin sağlandığı iş yılı olarak başarıyla tamamlanırken bu çerçevede karma yem ve rafine yağ satışlarında ulaşılan satış rakamları Birlik tarihinin en yüksek satış rakamları olarak tarihtekini yerini almıştır" dedi.

Akgün, "Satış rakamlarımızda yakaladığımız büyümeyi her iki fabrikamızda gerçekleştireceğimiz yatırımlarla daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlarla ilgili Bakanlığımızdan gerekli düzenlemelerin çıkması durumunda lisanslı depoculuğuda eklemememiz Birliğimiz ve ortaklarımız açısından son derece olumlu olacaktır" dedi.

Genel Kurulda Divan Başkanlığına Durgut Ersoy (Pehlivanköy Koop.), Başkan Vekilliği'ne Levent Kızıltan (Gelibolu Koop.), Katip Üyeliklere Salih Köse (Pınarhisar Koop.) ve Hakkı Çetin (Yenişehir Koop.) seçildi.

Atatürk ve aziz şehitlerimiz için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tabloları okunup oybirliği ile ibra edildikten sonra söz alan olmadığı için gündem maddelerine devam edilirken, 2018/2019 İş yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu oy birliği ile kabul edildi.

2019/2020 iş yılı dönemine ait Bütçe ve Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tabloları okunarak, oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kredi alma, ipotek işlemleri, Birlik fonlarının kullanılması, kredi kullandırma birlik mamullerinin satışı, kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. gibi konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kabul edildi.

İnsan Kaynakları yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve tarım ürünleri lisanslı depoculuk işletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan rapor görüşülerek kabul edildi.

Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikasına 2019/2020 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporlar kabul edildikten sonra ise bazı kooperatiflere 2019/2020 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan rapor görüşülerek kabul edildi.

2019/2020 iş yılı dönemine ait genel bağımsız denetleme faaliyetinin Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'ye yaptırılması genel kurula sunularak oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün Genel Kurula hitaben teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul sonlandırıldı. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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