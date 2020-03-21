Trakya Birlik'te koronavirüs tedbirleri

Trakya Birlik Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.Özel kıyafetli dezenfekte ekibi, genel müdürlüğün tüm katlarında ilaçlama ve hijyen çalışması gerçekleştirdi.Trakya Birlik çalışanlarının da tedbirler kapsamında dijital cihazla ateşi ölçüldü.Öte yandan binaya gelen herkes girişte ellerini dezenfekte ediyor.

Kaynak: AA