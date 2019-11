Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı gerçekleşti

Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı gerçekleştiTOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: "Trakya'da 3 önemli yatırımı kazandırdık"EDİRNE - TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla düzenlenen 'Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı', Edirne 'de gerçekleştirildi.Edirne Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, düzenlenen 'Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı'na, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere ev sahibi Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinden toplam 22 oda ve borsa başkanı katıldı.TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı' öncesi kısa bir selamlama konuşması yaparak, "Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle can siperhane mücadele eden askerimize, polisimize buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Şehitlerimizin de mekanı cennet olsun. Bu son Barış Pınarı Harekatı'nda camia olarak devletimizin, ülkemizin hep beraber iş dünyası olarak yanında durduk. Bu gerekli açıklamaları 81 ilde hep beraber gerçekleştirdik. Ankara'da Türkiye 'nin tamamını temsil eden meslek örgütleriyle beraber devletimizin yanına olduğumuzu ifade etmiştik. Daha sonrasında Cumhurbaşkanımızla, CHP ve MHP genel başkanlarımızı ziyaret ederek Milli Savunma Bakanımız da dahil olmak üzere özellikle devletimizin yanında olduğumuzu ifade ettik. Aynı zamanda bu Barış Pınarı Harekatı sonrasında, yurt dışında aleyhimizde başlayan propagandaya karşı da 190 ülkedeki kendi muhataplarıma ve meslek örgütleri de kendi muhataplarına, harekatın meşru ve haklı olduğunu anlattık" dedi."Harekatın meşru ve haklı olduğunu anlattık"Hisarcıklıoğlu, "Özellikle Bakü'de toplanan, tarihimizde ilk defa 6 Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanları toplantısında ilk defa yıllardır odalar birliği olarak uğraştığımız Türk Ticaret Sanayi Odasının kuruluşunu gerçekleştirdik. Bu toplantı sırasında yaklaşık 6 ülkeden gelen iş adamlarıyla beraber ortak kararları doğrultusunda da Türk Ticaret Sanayi Odasının yönetim kurulu başkanlığına seçildik. Burada sizler adına görev yapıyorum. Burada da yine bu toplantı sırasında özellikle Barış Pınarı Harekatı'nda 6 ülkenin iş insanlarının desteklerini de oy birliğiyle sağladık" diye konuştu."Trakya'da 3 önemli yatırımı kazandırdık"TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Trakya'nın bereketli topraklarıyla tarımın ve hayvancılığın merkezi olduğunu bir kez daha yineleyerek, "Tekirdağ sanayisiyle, Edirne tarihi ve kültürüyle, Kırklareli doğal güzellikleriyle çok önemli değerlere sahip. Burada da bu coğrafyada limanımız var, hava yolumuz var, demir yolumuz var, otoyol var. Yani bir işi yapmak için, gidip gelmek için Allah bize her şeyi vermiş. Trakya aynı zamanda Avrupa'ya açılan da kapı. Türkiye'nin aynı zamanda Türk Cumhuriyetleri'nin, aynı zamanda Çin'e kadar bulunan coğrafyanın Avrupa'ya açılan kapısı. 500 milyonluk zengin bir nüfus hemen yanı başımızda. Biz TOBB olarak bu anlayışla Trakya'da 3 önemli yatırımı kazandırdık. Lojistik anlamda İpsala ki ilk defa İpsala Gümrük kapısıyla başladık. Birinci örnek yaptıktan sonra devlet de, biz de yapabileceğimizi öğrendikten sonra Türkiye'nin bütün kara gümrük kapılarının modernizasyonunu yaptık. Bunun başlangıcı da İpsala'dır. Daha sonrasında Hamzabeyli, Kapıkule Gümrük Kapılarını modernize ettik. Kapıkule modernizasyonu bitti, şimdi yeniden ilave yatırımlarla büyütüyoruz. İpsala bizim 2002'de yaptığımızda kapasiteyle bugün gelinen kapasite arasında çok fark oldu. Yeniden modernize ediyoruz, bunu yaparken de İpsala aslında zaman zaman Trakya'da oda ve borsalar bir araya gelemez deniyordu, bu anlayışı burada yıktı. 22 odam ve borsa odalar birliği olarak hemen yanı başımızdaki İpsala Gümrük Kapısı'nı beraber modernize ettik. Bunu da bütün bölgemize, başta Keşan olmak üzere, İpsala olmak üzere her tarafa katkısı oldu" dedi."Dünyaya rol model olacak bir gümrük inşa ettik"Hisarcıklıoğlu, "Biz bu kapıları modernize ettikten sonra, Birleşmiş Milletler inceleme yapıp; 'Bütün dünyaya rol model olacak bir gümrük inşa etmiş Türkiye, biz bunu tavsiye etmek istiyoruz dünyaya' dediler. BM tarafından 190 ülkeye diyorlar ki; 'Eğer gümrük kapınızı modernize edecekseniz, Türkiye gibi yapın' diye kendi kitaplarına bastılar tüm dünyaya dağıttılar. Türkiye'nin tek projesi BM'de dünyaya rol model olarak takdim ediliyor. Bunun arkasında birincisi Trakya var, İpsala ile başladı" ifadelerini kullandı."Dereköy Gümrük Kapısı'nın da modernizasyonuna başlıyoruz"Kırkareli'nin Bulgaristan'a açılan kapısı Dereköy'ün de modernizasyonuna başlanılacağını müjdeleyen Hisarcıklıoğlu, "Bakanlığımız bize yeniden görev verdi. Dereköy Gümrük Kapısı'nın da modernizasyonuna başlıyoruz, ihalesine çıktık. Zaten Kırklareli Ticaret Borsamız ve Ticaret ve Sanayi Odamız da bunun ihalesini duyurdular. Bir an önce inşallah ihaleyi yaptıktan sonra Dereköy Gümrük Kapısı'nın da modernizasyonunu yapmış olacağız. Özellikle Kapıkule'de Tır Parkı'nı yaparak yıllardır her hafta sonu televizyonlara haber olan konuda tır kuyrukları da bitmiş oldu, çağ dışı görüntüye son vermiş olduk. Tarih ve Turizm alanında da özellikle önemli yatırımlar yaptık. Tarihimizin en önemli eserlerinden olan Selimiye Camisi'nin bakım ve onarım masraflarını karşıladık. Sinan ve Selimiye Vakfı'nı kurarak bu ata yadigarının gelecek nesillerine aktarılmasını garanti altına aldık. Özellikle gümrük kapısının gelirlerinin büyük kısmını Sinan Vakfı'na aktararak özellikle Sinan eserlerinin hepsine sahip çıkmaya çalışacağız" diye konuştu."Bölgemizde eğitim alanında da yatırımlar yaptık"Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Trakya Bölgesi'nde eğitim alanlarında da yatırımlar ve destekler yaptıklarını anlatarak, "Üçüncü olarak bölgemizde eğitim alanında da çalıştık bölgemizde. Trakya'daki şehirlerimizin hepsine okul yaptık. Kırklareli'nde Sosyal Bilimler Lisemizin açılışını yaptık. Tekirdağ bekliyor, bitti okul, açılışa davet edecekler inşallah Edirne gibi olmaz diyorum. Edirne'de de İlahiyat Fakültesini yaptık açılışını yapmak bize nasip olmadı, haberimiz olmadığı için. Haberimiz olsa biz de muhakkak gelir burada açılışta bu onuru yaşardık. Ama bugün bakanlarımızla beraber ziyaret ettik, özellikle Trakya Üniversitemize de bir fakülte kazandırmış olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bunu da yaparken tüm Trakya'daki oda ve borsalarının destekleriyle yaptık" dedi.Hisarcıklıoğlu'nun selamlama konuşmasının ardından 'Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı' basına kapalı olarak devam etti.