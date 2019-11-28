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"Trakya Bölgesinin Çevre Sorunları" paneli düzenlendi

Tekirdağ'da, Trakya Üniversiteler Birliği tarafından, "Trakya Bölgesinin Çevre Sorunları" paneli düzenlendi.

28.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:43
'da, Trakya Üniversiteler Birliği tarafından, "Trakya Bölgesinin Çevre Sorunları" paneli düzenlendi.
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliği etkilerinin en büyük çevre sorununa neden olabileceğini söyledi.
Konukcu, gelecekte iklim değişikliği sonucu su krizlerinin çıkabileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Susuzluk, savaşlar kadar insan hayatını etkileyecektir. 1960'lı yıllardan sonra nüfus artışı ve sanayinin gelişmesi sonucu doğal kaynakların hızla tükenmesi, atıkların artması, sera etkisiyle iklim değişiklikleri çevre problemleriyle karşı karşıya kalmamıza neden olmuştur. 7 milyar insan günümüzde yenilenebilir su kaynaklarının yüzde 60'ını kullanıyor. Su kullanımı aynı hızla artarsa 2030 yılında bu rakam yüzde 90'a çıkacak. Diğer canlılar ve ekosistem için yüzde 10 kalacak. 2030'dan sonra nüfus artışı ve kirlenme devam edeceğine göre çevre fonksiyonları için su kalmayacak gibi gözüküyor. Dünyada şu anda 1,1 milyar insan yeterli su bulamıyor. 2,5 milyar insan da sağlıklı suya ulaşamıyor. 2030 yılında 1,1 milyar, 2 milyar insan olacak, sağlıklı suya ulaşamayan insanların sayısı da yüzde 60'a ulaşacak."
Trakya Üniversitesi ve diğer üniversitelerden gelen akademisyenlerinin yaptığı sunumların ardından panel sona erdi.

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA


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