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Trakya'da 3 milyon 991 bin 440 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

13.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:35Trakya'da 3 milyon 991 bin 440 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları
Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 yılında , Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 'Edirne ilimizde 2019 yılında 8 adet projede toplam 151 yerleşim biriminde 2 milyon 879 bin 440 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 54 bin 541 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiş olup çalışmalar devam etmektedir' dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor

Genel Müdür Aydın, "Kırklareli ilimizde 1 adet proje kapsamında toplam 15 yerleşim biriminde 400 bin dekar alanda, Tekirdağ ilimizde ise 1 adet projeyle 35 yerleşim biriminde 712 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmaları hızla devam etmektedir" diye konuştu

Ayrıca çalışmalar kapsamında sınırları düzeltme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Aydın, bu kapsamda Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerimizde çalışmalara devam edildiğini ifade etti.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Ekonomi

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