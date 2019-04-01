Kaynak: DHA

MAHALLİ İdareler Genel Seçim sonuçlarına göre Trakya'da başkanlar değişmedi. Edirne'nin mevcut Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan ve yine Tekirdağ'ın mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak yeniden seçildi. Kırklareli'de de CHP'den istifa edip, bağımsız belediye başkanı olan Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeniden kazanarak, koltuklarını korudu.EDİRNE'DE GÜRKAN'IN İKİNCİ DÖNEMİMillet İttifakı'nın adayı CHP'li Recep Gürkan, dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre bir önceki seçime göre, Millet İttifakı ile oy oranını artırarak yeniden belediye başkanlığını kazandı. Edirne'de Millet İttifakı'nın adayı Gürkan, yüzde 44.87 oranında, toplam 42 bin 362 oy aldı ve başkanlığı kazandı. CHP Edirne'de bir önceki yerel seçimde 34 bin 663 oyla, yüzde 36.85 oy oranı ile belediye başkanlığı kazanmıştı. Gürkan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında söylediği iddia edilen sözler, seçime günler kala tartışma konusu olmuştu.Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Koray Uymaz da Edirne'de bir önceki seçimlere göre partisinin oy oranını yükseltmeyi başardı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti, 28 bin 177 oyla, oyların 29.96'sını almıştı. Uymaz, dünkü seçimlerde ise 38 bin 529 oyla partisinin oy oranını yüzde 40.81'e çıkardı.TEKİRDAĞ ARTIK 12-0 DEĞİLTekirdağ'da 2014 yerel seçimlerinde CHP, büyükşehir başta olmak üzere 11 ilçede de belediye başkanlıklarını kazanarak 12-0 yapmıştı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Kadir Albayrak, resmi olmayan sonuçlara göre ikinci kez kazandı. Albayrak, 317 bin 993 oyla, oyların yüzde 51.17'sini alarak başkanlığı kazanırken, en yakın rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Mestan Özcan, 272 bin 295 oyla oyların yüzde 43.83'ünü aldı.CHP, Tekirdağ'da daha önce kazandığı 12 belediyenin 4'ünü kaybetti. Merkez Süleymanpaşa İlçesi'nde AK Partili Cüneyt Yüksel, Kapaklı'da AK Partili Mustafa Çetin, Hayrabolu'da AK Partili Osman İnan ve Marmara Ereğlisi İlçesi'nde ise DSP'li Hikmet Ata, belediye başkanlıklarını kazandı.TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ TEK İL BELEDİYE BAŞKANI KIRKLARELİ'DEKırklareli'de Belediye Başkanlığı'na ise yine resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu seçildi. Kesimoğlu, partisi CHP'den yeniden aday gösterilmemesi üzerine istifa ederek bağımsız belediye başkanı adayı olarak seçime katıldı. Kırklareli'de, 2004'teki yerel seçimde CHP'den belediye başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisince aday gösterilmedi. Bunun üzerine 12 Şubat 2019'da CHP'den istifa eden Kesimoğlu, bağımsız belediye başkanı adayı oldu. Türkiye'nin tek il bağımsız belediye başkan adayı olan Kesimoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını kazandı.Kesimoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut ve CHP'li Mehmet Tuna Soykan'a karşı mücadele etti. Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 17 bin 171 oyla, yüzde 37.42 oranında oy alarak, Türkiye'nin tek bağımsız il belediye başkanlığını kazanan isim oldu.Kesimoğlu'nun yarıştığı Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut, 16 bin 897 oyla, oylarında yüzde 36.93'ünü, CHP'li Mehmet Tuna Soykan ise 9 bin 645 oyla, oyların yüzde 21.08'ini aldı.- Edirne