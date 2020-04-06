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Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirler sayesinde Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

06.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:10
Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirler sayesinde Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Edirne'de hafta başı olması dolayısıyla bazı vatandaşlar, banka önlerinde küçük çaplı yoğunluk oluşturdu.
Kentin en işlek yerleri Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Selimiye Camisi çevresinde çok az sayıda kişi görüldü.

Polis ekipleri, Saraçlar Caddesi'ne girenlerin ateşlerini ölçerek uyarılarda bulundu.
Kırklareli
Kırklareli'nde vatandaşların büyük çoğunluğunun "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Vatandaşların daha önce yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri soğuk havanın da etkisiyle sakin günlerinden birini yaşıyor.
Vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.
Kırklareli Valiliğince kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara "evde kal" ve "14 kural" afişleri asıldı.
Kırklareli Belediyesi merkezi anons sistemiyle, zabıta ve polis de ekip araçlarından iki saatte bir vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde uyarılar yapıyor.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye gezerek denetim gerçekleştirdi.
Gençlerin sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Değirmenaltı bölgesi ile sahil dolgu alanı, Hasan Ali Yücel Meydanı, Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı ve Bedesten Çarsısı sakin günlerinden birini yaşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Kırklareli, Polis, Güncel
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