Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

19.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:25
Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.
Edirne ve Kırklareli 'nde cadde ve sokaklar boş kaldı, büyükşehir statüsündeki Tekirdağ 'da da sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor.
Edirnelilerin büyük çoğunluğu hafta sonu olmasına rağmen evlerinde kalıyor. Kentin en işlek noktası olan ve girişlerin kısıtlandığı Saraçlar Caddesi'nde hafta içine oranla sakin bir pazar yaşanıyor.
Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor, kent genelinde anons yapılmaya devam ediliyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde meydan ve caddeler, dünkü sakinliğini koruyor.
Vatandaşlar, uzmanların çağrısına uyarak zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.
Normal şartlarda yoğunluk oluşan Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde hafta sonu sakinlik yaşanıyor.
Tekirdağ
Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Tekirdağlılar, sadece ekmek ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyor.
Kent genelinde insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Kaynak: AA

Etiketler: Saraçlar Caddesi, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Haydar Baş’ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti Haberler
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Acun’un Sercan’a verdiği ’Fatih Terim’ cevabı sosyal medyayı salladı Haberler
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan’da başlamadı Haberler
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Haberler ›› Güncel ››Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:39: Bismil'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler tarlalarında çalıştı - Haber 13:37: Damdan ahıra giren ayı 50 hayvanı telef etti - Haber 13:37: Trafik kazasında bacağı kırılan köpek, tedaviyle yeniden yürümeye başladı - Haber 13:36: Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim - Haber 13:35: Yüksekova'da şehit olan asker memleketine uğurlandı - Haber 12:47: Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti - Haber 12:01: Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin - Haber 09:00: 9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı - Magazin 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber