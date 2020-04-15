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Trakya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Trakya'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:26
Trakya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Trakya'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.
Edirne'de cezaevlerine giden yollarda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktaları oluşturuldu. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Dezenfekte edilen çok sayıda otobüs cezaevi yerleşkelerine hareket etti.
Kentteki cezaevlerinde bulunan yaklaşık 2 bin 200 hükümlü, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı.
Jandarma ve polis ekiplerinin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliyeler sürüyor.
Bu arada Kırklareli ve Tekirdağ'daki cezaevlerinden tahliyeler sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Güncel
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