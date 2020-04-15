Trakya'da cezaevlerinden tahliyeler başladı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Trakya'daki cezaevlerinden tahliyeler başladı.
15.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:26
Edirne'de cezaevlerine giden yollarda polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktaları oluşturuldu. Bu noktalardan kontrollü geçişlere izin verildi. Dezenfekte edilen çok sayıda otobüs cezaevi yerleşkelerine hareket etti.
Kentteki cezaevlerinde bulunan yaklaşık 2 bin 200 hükümlü, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı.
Jandarma ve polis ekiplerinin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliyeler sürüyor.
Bu arada Kırklareli ve Tekirdağ'daki cezaevlerinden tahliyeler sürüyor.
Kaynak: AA
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