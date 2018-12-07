Trakya'da Ekim Ayında İhracat 100 Milyon Doları Geçti

Trakya
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin
, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan ekim ayı ihracat rakamlarına göre, Trakya'da 100 milyon doların üzerinde ihracat yapıldığını bildirdi.
Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya'nın sanayi, tarım, turizm sektörleri ile her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti.
Trakya'da ekim ayı ihracat rakamlarında artış olduğunu bildiren Şahin, "TİM tarafından yayınlanan ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ
, ekim ayında 88,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olmuştur. 2018 yılı ile 2017 yılı ekim dönemi arasında, 1 yıllık süreç karşılaştırıldığında, Tekirdağ'ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 135 milyon dolar artmıştır." bilgisini verdi.
Şahin, bölgede en çok ihracatın Tekirdağ'da yapıldığını ifade ederek, "Aynı dönemde Kırklareli
ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 7,7 milyon dolarlık artış meydana gelmiştir. Edirne
2018 yılı eylül ayında 4,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, bir önceki yılın ocak-ekim dönemine göre ihracatında 10,7 milyon dolarlık bir artış olmuştur. Üç ilimizin ekim ayında yaptığı toplam ihracat, 100 milyon doları geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Bölgede ekim ayı içerisinde Tekirdağ'da 59, Kırklareli'nde 7, Edirne'de ise 14 şirket kurulduğunu, Tekirdağ'da 6, Edirne'de ise 1 şirketin kapandığını belirten Şahin, Edirne'nin 2018 ekim ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığı ülkenin Bulgaristan
olduğuna değindi.
Mahmut Şahin, şunları kaydetti:
"Kırklareli'nin 2018 yılı ağustos ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığı ülke ise Angola
olmuştur. Angola'yı Malezya
, Nijerya
, Almanya
ve Polonya
takip etmiştir. Tekirdağ'ın 2018 ekim ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Almanya olmuştur. Tekirdağ'ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin profiline bakıldığında bu ülkelerin Avrupa
ülkeleri olduğu dikkat çekmektedir."
Tekirdağ,Trakya Bölgesi,İhracat
07 Aralık 2018 Cuma 12:28