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Trakya'da "evde kal" çağrılarına uyuluyor

Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

23.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:15
Trakya'da
Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.
Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı vatandaşlar evde kutladı.
Kent merkezi, Selimiye Meydanı ve caddelerin boş olduğu görüldü.
Girişi kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri vatandaşların ateşini ölçtü.
Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşların "evde kalın" çağrısına büyük oranda uydukları gözlendi.
Kentte hava sıcaklığının artması ile zaman zaman yaya ve araç trafiğinde artış görülüyor.
Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet Meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet Caddelerinde sakinlik hakim.
Kırklareli Belediyesi merkez anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri ise ekip araçlarından iki saatte bir, imamlar ise ezanın ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.
Tekirdağ
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Tekirdağ'da meydanlar, sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.

Tekirdağlılar, sadece gıda ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyor.

Kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu görüldü.
Polis ekipleri caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Zabıta, Polis, Güncel , Haber
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