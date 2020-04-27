Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Trakya'da "evde kal" çağrılarına uyuluyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

27.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:49
Trakya'da
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.
Edirne'de alınan tedbirlerle vatandaşların büyük çoğunluğunun evlerinde kaldığı görüldü.
Selimiye Meydanı ve çevresinde sabah saatlerinde sakinlik gözlendi.
Kentin en işlek noktasındaki Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde hafta başı olması dolayısıyla banka şubeleri ve fatura ödeme noktalarının önünde yoğunluk oluştu.
Polis ve zabıta ekiplerince vatandaşlara evde kalmaları yönünde anonslar yapılıyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde vatandaşlar "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuyor.
Hafta başı olması dolayısıyla cadde ve sokaklarda hafta sonuna göre hareketliliğin arttığı görülüyor.
Bazı vatandaşlar bankaların önünde kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri kuyruktaki vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.
Özgürlük ve Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile İstasyon Caddesi'nde sessizlik hakim.
Polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, tedbirlere uymayanlar hakkında tutanak tutuyor. Kent merkezinde hoparlörlerden zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapılıyor.
Tekirdağ
Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Hafta başı dolayısıyla kentin en işlek yerlerinden olan Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor.
Kent merkezindeki PTT şubesinin önünde kuyruk oluştu.
Sokağa çıkanların sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Haberler
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa’ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Dünya Sağlık Örgütü’nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Acun Ilıcalı, Aycan’ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci’nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
İsrail Meclisi’nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesi tartışma yarattı Haberler
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Haberler››Güncel››Trakya'da 'evde kal' çağrılarına uyuluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Burhaniye'de sivrisinek mücadelesi devam ediyor - Haber 12:50: Erzincan'da Kovid-19'u yenen 111'nci hasta taburcu edildi - Haber 12:49: Uçurumda mahsur kalan keçiye halatlı kurtarma operasyonu - Haber 12:48: Burhaniye Belediyesi'nden 1300 kişiye yardım paketi - Haber 12:48: Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 12:24: Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak - Haber 11:45: Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor - Haber 11:08: Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi - Ekonomi 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler 09:27: Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler