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Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda riayet ediliyor

Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirlere büyük çoğunlukla uyuluyor.

14.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:46
Trakya'da
Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirlere büyük çoğunlukla uyuluyor. Kent merkezlerindeki insan hareketliliği semtlerde gözlenmiyor.
Edirne'de vatandaşlar "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor.
Selimiye Meydanı ve çevresinde yaya trafiği görülmezken araç trafiği göze çarptı.
Kent ekonomisinin merkezi olan Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde insan hareketliliği gözlendi.
Girişi ve ara yolları bariyerlerle kapatılan Saraçlar Caddesi'ne girişler kontrollü ve vücut ısısı ölçülerek gerçekleşiyor.
Ekiplerce yapılan anonslarla vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrı yapılıyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde vatandaşlar uzmanların çağrısına büyük oranda uyuyor.
Kentte büyük çoğunluk zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ederken bazı meydan, cadde ve sokaklarda insan ve araç hareketliliği gözlendi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde az sayıda hareketlilik yaşandı.
Valilik, kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara asılan "Evde Kal" ve "14 kural" afişleri ile vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
Kırklareli Belediyesi merkez anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri ise ekip araçlarından her iki saatte bir, imamlar ise okudukları ezanının ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.
Tekirdağ
Tekirdağ'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Zabıta ve polis ekipleri de kent genelindeki devriye görevini ve denetimlerini devam ettiriyor.
Kentin işlek yerleri olan Değirmenaltı bölgesi ile sahil dolgu alanı, Hasan Ali Yücel, Köprübaşı ve Cumhuriyet meydanları ve Bedesten Çarşısı'nda vatandaşlar alışveriş için ara ara yoğunluk oluştursa da evde kalınması çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlendi.
Öte yandan Hükümet Caddesi ve Köprübaşı mevkisinde zaman zaman araç yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Evde Kal, Güncel
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