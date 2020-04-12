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Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirlerin ardından Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

12.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:48
Trakya'da
KIRKLARELİ/ Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirlerin ardından Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Edirne'de vatandaşlar "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor. Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi boş bir görüntü oluşturdu.
Girişi ve ara yolları bariyerlerle kapatılan Saraçlar Caddesi'nde polis ve zabıta ekipleri sıkı önlemler aldı.
Ekipler önemli işi olmayanları caddeye almıyor. Mazeret bildirip caddeye gireceklerin de ateşi ölçülüyor.
Kentte araç hareketliliğinin de yok denecek kadar az olduğu gözlendi.
Kırklareli
Kırklareli'nde vatandaşların büyük çoğunluğu "evde kalın" çağrısına uyuyor.
Normal şartlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleri'nde az sayıda insan olduğu gözlendi.
Kırklareli Valiliğince kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara "Evde Kal" ve "14 kural" afişleri asılarak vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
Kentte Kırklareli Belediyesi merkezi anons sistemi ile, zabıta ve polis ekipleri ekip araçlarından her iki saatte bir, imamlar ise okudukları ezanının ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.
Tekirdağ
Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Tekirdağ'da meydanlar, sokaklar ve caddelerde büyük bir sessizlik hakim oldu.
Tekirdağlılar sadece ekmek ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyorlar.
Kent genelinde, vatandaşların büyük oranda sokağa çıkma yasağına uyduğu gözlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Kırklareli, Evde Kal, Güncel
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