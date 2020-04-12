Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Meydan, cadde ve sokaklardan genel görüntü Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor TEKİRDAĞ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirler sayesinde Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
12.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:51
Tekirdağlılar sadece ekmek ve ilaç gibi alışverişleri için kısa süreli evlerinden ayrılıyorlar.
Kentte genelinde, vatandaşların büyük oranda sokağa çıkma yasağına uyduğu gözlemlendi.
Kaynak: AA
Etiketler: Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel