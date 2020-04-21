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Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede serin havanın da etkisiyle "Evde kal." çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

21.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:00
Trakya'da
Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede serin havanın da etkisiyle "Evde kal." çağrılarına büyük oranda uyuluyor.
Edirne'de yağmurlu ve serin havanın da etkisiyle meydanlar boş kaldı.
Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sakinlik gözlendi.
Polis ekipleri, girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'ne, ateş ölçümünü yaptıkları vatandaşların geçmesine izin veriyor.
Kentin tüm mahallelerinde "Evde kal." anonsları yapılıyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde de vatandaşlar, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.
Serin havanın etkili olduğu kentte normal zamanlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet ve Yayla meydanları ile İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde az sayıda insan ve araç gözlendi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da vatandaşların çoğunluğu, serin havanın da etkisiyle koronavirüs tedbirlerine uyuyor.
İçişleri Bakanlığınca 23-26 Nisan'da 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller arasında bulunan kentte, zaman zaman marketlerde yoğunluk yaşansa da vatandaşlar ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra evlerine dönüyor.
Öte yandan, kentin işlek yerleri Cumhuriyet, Hasan Ali Yücel ve Köprübaşı meydanlarında zaman zaman az da olsa araç yoğunluğu yaşanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Saraçlar Caddesi, Trakya Bölgesi, Güncel
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