Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trakya'da "Evde kal" çağrısına genelde uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Edirne ve Kırklareli'nde sokaklarda sakinlik yaşanırken, Tekirdağ'da güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşların dışarı çıkması dikkat çekti.

09.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:37
Trakya'da
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Edirne ve Kırklareli 'nde sokaklarda sakinlik yaşanırken, Tekirdağ 'da güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşların dışarı çıkması dikkat çekti.
Edirne'de vatandaşların büyük çoğunluğu "Evde kal" çağrısına uydu.
Salgından önce insan hareketliliğinin yoğun olduğu Selimiye Meydanı sakin günlerinden birini yaşarken, Saraçlar ve Çilingirler Caddelerinde yürüyenler görüldü.
Güneşli havalarda yaya trafiğiyle dikkat çeken Meriç ve Tunca Köprüleri de boş kaldı.
Polis ekipleri, caddelerdeki vatandaşları ve esnafı maske takmaları için uyardı.
Kırklareli
Havanın güneşli olduğu kentte, vatandaşlar zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.
Önceden vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik hakim olurken, İstasyon ve Cumhuriyet Caddelerinde az sayıda kişi görüldü.
Kırklareli Belediyesi merkezi anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri de ekip araçlarından iki saatte bir, imamlar ise ezanının ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde anonslar yapıyor.
Kırklareli Valiliği, kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolarda "Evde kal" ve "14 kural" afişleri ile vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
Tekirdağ
Tekirdağ'da yaklaşık bir haftadır süren soğuk ve rüzgarlı havanın etkisini kaybetmesiyle, kent merkezinde hareketlilik yaşanıyor.
Özellikle Hükümet Caddesi ve Köprübaşı mevkisinde insan hareketliliği göze çarpıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Haberler ›› Güncel ››Trakya'da 'Evde kal' çağrısına genelde uyuluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: Mardin'de, Polis Haftası kutlamalarına koronavirüs engeli - Haber 15:20: "Evcil hayvanlardan virüs bulaşmaz" - Haber 15:20: Emniyet görevlilerine siperlikli yüz maskesi - Haber 15:20: Huzurevi sakinlerine görüntülü moral telefonu - Haber 15:20: Manavgat Belediyesi maskeleri evlere ulaştırıyor - Haber 15:11: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor