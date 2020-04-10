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Trakya'da "Evde kal" çağrısına genelde uyuluyor

Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

10.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:49
Trakya'da
Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirler ile Edirne'de kent merkezi haricindeki cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bazı vatandaşlar, banka önlerinde küçük çaplı yoğunluk oluşturdu. Girişi kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde banka, PTT ve alışveriş için ara ara yoğunluk göze çarpıyor.
Polis ekipleri, Saraçlar Caddesi'ne girenlerin ateşlerini ölçerek uyarılarda bulunmayı sürdürüyor.

Turizmin kalbindeki Selimiye Meydanı'nda az sayıda kişi hareketliliği gözlendi.
Kırklareli
Güneşli havanın hakim olduğu kentte, vatandaşlar zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.
Önceden vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet ile Yayla meydanlarında sakinlik yaşanırken, İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde az sayıda kişi görüldü.
Dışarıda olan vatandaşların da bazılarının maske ve eldiven takarak kendilerini salgından korumaya çalıştığı gözlendi.
Kırklareli Belediyesi merkezi anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri de ekip araçlarından belirli aralıklarla, imamlar ise ezanının ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde anonslar yapıyor.
Anons yöntemiyle vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı da uyarılarda bulunuluyor.
Kırklareli Valiliği, kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolarda "Evde kal" ve "14 kural" afişleri ile vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
Tekirdağ
Tekirdağ'da vatandaşların büyük çoğunluğu "Evde kalın" çağrısına uyuyor.
Zabıta ve polis ekipleri de kent genelindeki devriye görevini sürdürerek denetimlerini devam ettiriyor.
Gençlerin sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Değirmenaltı bölgesi ile sahil dolgu alanı, Hasan Ali Yücel, Köprübaşı ve Cumhuriyet meydanları ve Bedesten Çarsısı'nda zaman zaman yoğunluk olsa da vatandaşlar ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra evlerinde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Kırklareli, Polis, Güncel
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