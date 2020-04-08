Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trakya'da "evde kal" çağrısına uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirler sayesinde Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

08.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:59
Trakya'da
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla alınan tedbirler sayesinde Trakya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Edirne'de Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi boş bir görüntü oluşturdu.
Girişi ve ara yolları bariyerlerle kapatılan Saraçlar Caddesi'ne vatandaşlar ateşi ölçülerek alınıyor. Bankada ya da fatura ödeme konusunda mazereti olmayanlar caddeye alınmıyor.
Dışarıda olan kişilere işlerini bitirdikten sonra bir an önce eve gitmeleri uyarısında bulunan polis ve zabıta ekipleri, maskesi olmayanlara da maske dağıtıyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde vatandaşlar, büyük çoğunlukla koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kalın" çağrısına uyuyor.
Kentte, vatandaşlar, önlemler kapsamında, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.
Normal şartlarda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleri'nde sakinlik hakimdi.
Kırklareli Valiliğince kentteki çeşitli reklam tabelaları ve panolara "Evde Kal" ve "14 kural" afişleri ile vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
Kentte Kırklareli Belediyesi merkez anons sistemi ile zabıta ve polis ekipleri ise ekip araçlarından her iki saatte bir, imamlar ise okudukları ezanının ardından vatandaşlara evlerinde kalmaları, zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıyor.
Tekirdağ
Tekirdağ'da vatandaşların büyük çoğunluğu "evde kalın" çağrısına uyuyor.
Öte yandan zabıta ve polis ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye gezerek denetim gerçekleştirdi.
Gençlerin sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Değirmenaltı bölgesi ile sahil dolgu alanı, Hasan Ali Yücel Meydanı, Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı ve Bedesten Çarsısı sakin günlerinden birini yaşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Evde Kal, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Trakya'da 'evde kal' çağrısına uyuluyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:48: '65 yaş' yasağı olan çiftin hayvanlarının samanı jandarmadan - Haber 12:48: KOCAELİ Hastalığı hafif geçiren koronavirüs hastaları, tedavi için yurtlara yerleştiriliyor - Haber 12:48: ANKARA İdlib'de M4 karayolunda, 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi - Haber 12:48: Okan Bayülgen: "Kitap okumak bazı kişilerde bir alışkanlıktır, çaresizliktir" (1) - Haber 12:48: Lastikleri alev alan tır dorsesi itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayılarında geçen hafta büyük artış yaşandı, vakaların çoğu İstanbul'da - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını açıkladı - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler